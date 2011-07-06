Герасимова (Степанова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Степанова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.07.1933

Дата смерти

06.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1933

Отец: Степанов Григорий

Мать: Степанова Варвара Григорьевна

Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Герасимов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Герасимович

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Михаил Герасимович

Смерть
06.07.2011
Ногинск, Богородский, Московская область
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