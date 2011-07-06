Герасимова (Степанова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1933
Дата смерти06.07.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1933
Отец: Степанов Григорий
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Герасимов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2011