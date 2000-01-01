Комарова (Смирнова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1903 ст.
Дочь: Комарова Алевтина Сергеевна
Отец ребёнка: Комаров Сергей Никитович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Комаров Сергей Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонова-Бондина София Сергеевна
Отец ребёнка: Комаров Сергей Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно