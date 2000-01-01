Комарова (Смирнова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Смирнова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1903 ст.

Дочь: Комарова Алевтина Сергеевна

Отец ребёнка: Комаров Сергей Никитович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Комаров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Комаров Сергей Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонова-Бондина София Сергеевна

Отец ребёнка: Комаров Сергей Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Сергей Никитович

Смерть
Неизвестно
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