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Белоногов Никита Сергеевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

16.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2012

Отец: Белоногов Сергей Вячеславович

Мать: Белоногова Лариса Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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