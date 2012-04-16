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Белоногов Никита Сергеевич
Белоногов Никита Сергеевич
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
16.04.2012
Пол
Мужской
Отец
Белоногов Сергей Вячеславович
1975 г.р.
Мать
Белоногова (Тюленева) Лариса Геннадьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2012
Отец:
Белоногов Сергей Вячеславович
Мать:
Белоногова Лариса Геннадьевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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