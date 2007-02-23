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Романова Анна Владимировна
Романова Анна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1986
Пол
Женский
Отец
Андриевский Владимир Григорьевич
1940 г.р.
Мать
Барановская Ольга Ивановна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1986
Отец:
Андриевский Владимир Григорьевич
Мать:
Барановская Ольга Ивановна
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