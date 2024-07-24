Чукин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.2010

Сын: Чукин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Чукина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.2018

Сын: Чукин Максим Александрович

Мать ребёнка: Чукина Ольга Николаевна

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