Чукин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.2010
Сын: Чукин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Чукина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.2018
Сын: Чукин Максим Александрович
Мать ребёнка: Чукина Ольга Николаевна