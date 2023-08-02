Шанаева (Тулатова) Калла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШанаева (Тулатова) Калла

Шанаева (Тулатова) Калла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Хасако (Хакяша)

Мать: Тулатова (Зурапова - Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанаев Бекмурза Ильясович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шанаев Бекмурза Ильясович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.