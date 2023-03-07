Улаев (Солодовников) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улаев (Солодовников) Надежда Николаевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Солодовников Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Улаев Роман Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Улаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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