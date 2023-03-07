Улаев (Солодовников) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения1959
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Солодовников Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Улаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев