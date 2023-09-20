Жангазинов Елюбай Каирбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958
Отец: Жангазинов Каирбай
Мать: Жангазинова Заве
Рождение ребёнка
14.05.1982
Сын: Жангазинов Жанат Елюбаевич
Мать ребёнка: Жангазинова Бахтыла Бесембаевна
Рождение ребёнка
07.10.1983
Дочь: Яровая Жанна Елюбаевна
Мать ребёнка: Жангазинова Бахтыла Бесембаевна
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Жангазинов Канат Елюбаевич
Мать ребёнка: Жангазинова Бахтыла Бесембаевна