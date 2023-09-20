Жангазинов Елюбай Каирбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖангазинов Елюбай Каирбаевич

Жангазинов Елюбай Каирбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958

Отец: Жангазинов Каирбай

Мать: Жангазинова Заве

Рождение ребёнка
14.05.1982

Сын: Жангазинов Жанат Елюбаевич

Мать ребёнка: Жангазинова Бахтыла Бесембаевна

Рождение ребёнка
07.10.1983

Дочь: Яровая Жанна Елюбаевна

Мать ребёнка: Жангазинова Бахтыла Бесембаевна

Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Жангазинов Канат Елюбаевич

Мать ребёнка: Жангазинова Бахтыла Бесембаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.