Ракканен (Матикайнен) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Мулло (Ракканен) Сара Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Вирранен (Ракканен) Катрин Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Ракканен) София Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Ракканен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
20.02.1788
Дочь: (Ракканен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно