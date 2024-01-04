Акилина Артамонова
Место рождениясело Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рождения06.06.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
06.06.1852 ст.
Отец: Артамон Иванов
Мать: Мария Матвеева
Безземельного крестьянина дочь Сельцо Куреево принадлежало майорше Марфе Яковлевне Языковой
Бракосочетание
25.01.1870 ст.
Муж: Панкрат Марков
Поручители со стороны жениха: крестьянин села Чемоданово Никифор Акимов , сельца Куреева Петр Стефанов Со стороны невесты Козельского уезда крестьянин Панкрат Васильев и сельца Куреева Дмитрий Артамо... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.
Сын: Коммисаров Никита Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Марков
Рождение ребёнка
15.09.1879 ст.
Дочь: Ефимия Панкратова
Отец ребёнка: Панкрат Марков
Восприемники при крещении : Марк Марков
Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.
Сын: Симеон Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Марков
Рождение ребёнка
11.08.1885 ст.
Сын: Максим Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Марков
Восприемники при крещении: Васса Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1888 ст.
Дочь: Анна Панкратова
Отец ребёнка: Панкрат Марков
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.
Сын: Иван Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Марков
Рождение ребёнка
26.05.1893 ст.
Сын: Иван Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Марков
Крещение
07.06.1952 ст.
Восприемники : села Чемоданово крестьянин Стефан Иванов и крестьянина Бориса Онисимова жена Нилида Игнатьева
Смерть
Неизвестно