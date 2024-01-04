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Акилина Артамонова

Место рождения

село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

06.06.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1852 ст.

Отец: Артамон Иванов

Мать: Мария Матвеева

Безземельного крестьянина дочь Сельцо Куреево принадлежало майорше Марфе Яковлевне Языковой
Бракосочетание
25.01.1870 ст.

Муж: Панкрат Марков

Поручители со стороны жениха: крестьянин села Чемоданово Никифор Акимов , сельца Куреева Петр Стефанов Со стороны невесты Козельского уезда крестьянин Панкрат Васильев и сельца Куреева Дмитрий Артамо... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.

Сын: Коммисаров Никита Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Марков

Рождение ребёнка
15.09.1879 ст.

Дочь: Ефимия Панкратова

Отец ребёнка: Панкрат Марков

Восприемники при крещении : Марк Марков
Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.

Сын: Симеон Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Марков

Рождение ребёнка
11.08.1885 ст.

Сын: Максим Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Марков

Восприемники при крещении: Васса Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1888 ст.

Дочь: Анна Панкратова

Отец ребёнка: Панкрат Марков

Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.

Сын: Иван Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Марков

Рождение ребёнка
26.05.1893 ст.

Сын: Иван Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Марков

Крещение
07.06.1952 ст.
Восприемники : села Чемоданово крестьянин Стефан Иванов и крестьянина Бориса Онисимова жена Нилида Игнатьева
Смерть
Неизвестно

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