Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1871
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
06.12.1892
Сын: Сисоев Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич
Рождение ребёнка
14.08.1894
Сын: Сисоев Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич
Рождение ребёнка
07.10.1896
Дочь: Сисоева Пелагея Спиридоновна
Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: Сисоева Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич
Смерть
Неизвестно