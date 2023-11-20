Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

02.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1871

Отец: Базилевич Иван Федорович

Мать: Базилевич (Гавриленко) Параскева Филипповна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Сисоев Спиридон Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.12.1892

Сын: Сисоев Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1894

Сын: Сисоев Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.10.1896

Дочь: Сисоева Пелагея Спиридоновна

Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: Сисоева Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Сисоев Спиридон Евменьевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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