(Клочкова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Клочкова) Любовь

(Клочкова) Любовь

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Клочков Александр

Мать: Клочкова Полина

Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close