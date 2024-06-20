Уракова Варвара Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Варвара Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Родион Трофимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Ураков Сила Родионов

Отец ребёнка: Ураков Родион Трофимов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Смерть
Неизвестно

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