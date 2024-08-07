Мамаева Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева Зоя Александровна

Мамаева Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.