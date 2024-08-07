Мамаева Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно