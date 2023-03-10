Шемонаев Фёдор Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1848
Мать ребёнка: Шемонаев Евдокия Ивановна
МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно