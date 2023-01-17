Блюхер Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блюхер Василий Константинович

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Место рождения

Барщинка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.12.1890

Дата смерти

09.11.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Барщинка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1890
Барщинка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1916
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1917
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1918
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1922
Дальний Восток
Место жительства
С 1924 по 1927
Китай
Место жительства
С 1929
Дальний Восток
Смерть
09.11.1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
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