Солонович Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонович Ирина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Леонид Петрович

Мать: Шарова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкова Виталина Александровна

Отец ребёнка: Солонович Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солонович Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солонович Роман Александрович

Отец ребёнка: Солонович Александр

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