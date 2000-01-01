Солонович Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаров Леонид Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжкова Виталина Александровна
Отец ребёнка: Солонович Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солонович Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солонович Роман Александрович
Отец ребёнка: Солонович Александр