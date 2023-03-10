Коврижных Терентей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Терентей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Коврижных Тимофей

Мать: Коврижных Стефанида

Рождение ребёнка
1792

Сын: Коврижных Петр

Мать ребёнка: Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коврижных Андрей

Мать ребёнка: Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Юферова Анна

Мать ребёнка: Анисия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Егоровна

Смерть
1830
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