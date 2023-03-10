Коврижных Терентей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Коврижных Тимофей
Мать: Коврижных Стефанида
Рождение ребёнка
1792
Сын: Коврижных Петр
Мать ребёнка: Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коврижных Андрей
Мать ребёнка: Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Юферова Анна
Мать ребёнка: Анисия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Егоровна
Смерть
1830