Zyśk Antoni 16.06.1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиZyśk Antoni

Zyśk Antoni

Место рождения

Osuchowa/Poręba akt łac.

Дата рождения

16.06.1806

Дата смерти

17.05.1856

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1766 г.р.

Жена

1810 г.р.
1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1806

Отец: Zyśk Roch

Мать: Zyśk (Chojnowska) Anna

Osuchowa/Poręba akt łac.
Бракосочетание
24.04.1826

Жена: Zysk (Rosińska) Antonina

Poręba akt 11/1826
Бракосочетание
17.01.1848

Жена: Zyśk (Pawluk/Pawlak) Antonina Pawlak/

Osuchowa/Poręba akt 2/1848
Смерть
17.05.1856
Osuchowa/Poręba akt 67/1856

Мы используем куки для улучшения работы сайта.