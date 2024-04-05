Zyśk Antoni
Место рожденияOsuchowa/Poręba akt łac.
Дата рождения16.06.1806
Дата смерти17.05.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1806
Отец: Zyśk Roch
Мать: Zyśk (Chojnowska) Anna
Osuchowa/Poręba akt łac.
Бракосочетание
24.04.1826
Жена: Zysk (Rosińska) Antonina
Poręba akt 11/1826
Бракосочетание
17.01.1848
Osuchowa/Poręba akt 2/1848
Смерть
17.05.1856
Osuchowa/Poręba akt 67/1856