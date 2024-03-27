Аралбаев Хайбулла
Место рожденияд.Якшимбетово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1922
Сын: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР