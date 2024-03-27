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Аралбаев Хайбулла

Место рождения

д.Якшимбетово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Якшимбетово
Рождение ребёнка
18.05.1922

Сын: Аралбаев Хурмат(Хурматулла) Хурмат (Хурматулла) Хайбуллович

Мать ребёнка: не указана

д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Якшимбетово, Кугарчинский район, БАССР
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