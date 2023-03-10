Гавриков Григорий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Герасим Иванов
Мать: Гаврикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Григорьева
Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно