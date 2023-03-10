Гавриков Григорий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Григорий Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Герасим Иванов

Мать: Гаврикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Петр Григорьев

Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Григорьева

Мать ребёнка: Гаврикова Акулина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно
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