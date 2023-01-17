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Беляева Марфа

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

13.06.1899 ст.

Дата смерти

25.06.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: Беляева Евгения Ивановна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Марфа- незаконнорожденный ребенок, родилась 13 (крещена 14) июня 1899 года. Восприемниками при крещении были «Деревни Берсенева крестьянин Косма Антониев Беляев и крестьянская вдова Анастасия Игнатьев... Показать все
Смерть
25.06.1901 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Марфа умерла 25 июня 1901 года в возрасте трёх лет от кори, похоронена 27 июня 1901 года на приходском кладбище. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7821. Л. 215 об.-216; Д. 8010. Л. 86 об.-87);
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