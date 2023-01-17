Беляева Марфа
Место рождения
Дата рождения13.06.1899 ст.
Дата смерти25.06.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: Беляева Евгения Ивановна
Марфа- незаконнорожденный ребенок, родилась 13 (крещена 14) июня 1899 года. Восприемниками при крещении были «Деревни Берсенева крестьянин Косма Антониев Беляев и крестьянская вдова Анастасия Игнатьев... Показать все
Смерть
25.06.1901 ст.
Марфа умерла 25 июня 1901 года в возрасте трёх лет от кори, похоронена 27 июня 1901 года на приходском кладбище. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7821. Л. 215 об.-216; Д. 8010. Л. 86 об.-87);