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Стрельцов Ивойла Федулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Стрельцов Федул (Матвеич)

Мать: Стрельцова Стефания (Стефанида) Артемьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Стрельцов Ивойла Ивойлович

Мать ребёнка: Стрельцова Домна Кирьянова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия Ивойловна

Мать ребёнка: Стрельцова Домна Кирьянова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Ивойловна

Мать ребёнка: Стрельцова Домна Кирьянова

Рождение ребёнка
1913

Сын: Стрельцов Дмитрий Ивойлович

Мать ребёнка: Стрельцова Домна Кирьянова

Рождение ребёнка
1916

Сын: Стрельцов Федор Ивойлович

Мать ребёнка: Стрельцова Домна Кирьянова

Рождение ребёнка
06.05.1918

Дочь: Гликерия Ивойловна

Мать ребёнка: Стрельцова Домна Кирьянова

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Ф144 ОП6 Д3413
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Домна Кирьянова

Смерть
Неизвестно
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