Шестакова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Томара Владимировна

Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Владимир Николаевич

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