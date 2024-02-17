Шестакова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Томара Владимировна
Отец ребёнка: Шестаков Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно