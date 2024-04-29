Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна 13.12.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна

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Место рождения

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя

Дата рождения

13.12.1888

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1888

Отец: Шумахер Эйзер

Мать: не указана

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.03.1907

Дочь: Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Каплан Яков Захарович

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Каплан Марк Яковлевич

Отец ребёнка: Каплан Яков Захарович

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Смерть
1967
г. Воронеж, СССР

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