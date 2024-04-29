Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна
Место рожденияг. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Дата рождения13.12.1888
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1888
Отец: Шумахер Эйзер
Мать: не указана
г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.03.1907
Дочь: Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Каплан Яков Захарович
г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Каплан Яков Захарович
г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Смерть
1967
г. Воронеж, СССР