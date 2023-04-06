Повереннов Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1902
Дата смерти28.03.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902
Отец: Повереннов Николай Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
02.10.1931
Сын: Повереннов Николай Федорович
Мать ребёнка: Повереннова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1970
Высоково, Сокольский, Нижегородская область