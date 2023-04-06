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Повереннов Федор Николаевич

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Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

08.07.1902

Дата смерти

28.03.1970

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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1931 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902

Отец: Повереннов Николай Нестерович

Мать: не указана

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Повереннова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1931

Сын: Повереннов Николай Федорович

Мать ребёнка: Повереннова Клавдия Васильевна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Повереннова Клавдия Васильевна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Повереннова Клавдия Васильевна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Повереннова Клавдия Васильевна

Смерть
28.03.1970
Высоково, Сокольский, Нижегородская область
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