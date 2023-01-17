Ильиных Харитон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1789 ст.
Жена: Ильиных Фекла
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1790 ст.
Дочь: Марфа Харитоновна
Мать ребёнка: Ильиных Фекла
Рождение ребёнка
05.02.1795 ст.
Сын: Ильиных Алексей Харитонович
Мать ребёнка: Ильиных Фекла
Рождение ребёнка
17.07.1803 ст.
Мать ребёнка: Ильиных Фекла