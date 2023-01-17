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Ильиных Харитон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1789 ст.

Жена: Ильиных Фекла

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1790 ст.

Дочь: Марфа Харитоновна

Мать ребёнка: Ильиных Фекла

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1795 ст.

Сын: Ильиных Алексей Харитонович

Мать ребёнка: Ильиных Фекла

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.07.1803 ст.

Сын: Ильиных Петр Харитонович

Мать ребёнка: Ильиных Фекла

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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