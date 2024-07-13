Ксения Ивановна Вычислено 1696 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1696 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1735 г.р.

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1696 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Федор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Дочь: Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Сергей

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Гаврила Сергеев

Отец ребёнка: Сергей

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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