Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1696 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1696 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Сын: Федор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Дочь: Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Гаврила Сергеев
Отец ребёнка: Сергей
Смерть
Неизвестно