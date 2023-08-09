Турова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туров Роман Александрович
Отец ребёнка: Туров Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туров Константин Александрович
Отец ребёнка: Туров Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Туров Александр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно