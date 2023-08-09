Турова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурова Ирина

Турова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Роман Александрович

Отец ребёнка: Туров Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Константин Александрович

Отец ребёнка: Туров Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Туров Александр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туров Александр Семёнович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.