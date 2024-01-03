Гультяева Татьяна Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти28.02.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1877 ст.
Сын: Гультяев Потап Степанович
Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич
Рождение ребёнка
06.08.1881 ст.
Дочь: Гультяева Ирина Степановна
Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.
Дочь: Гультяева Мария Степановна
Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.
Дочь: Гультяева Анна Степановна
Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.
Дочь: Гультяева Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич
Смерть
28.02.1911 ст.