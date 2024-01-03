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Гультяева Татьяна Илларионовна

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

28.02.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Гультяев Степан Корнеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1877 ст.

Сын: Гультяев Потап Степанович

Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1881 ст.

Дочь: Гультяева Ирина Степановна

Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.

Дочь: Гультяева Мария Степановна

Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.

Дочь: Гультяева Анна Степановна

Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.

Дочь: Гультяева Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Гультяев Степан Корнеевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
28.02.1911 ст.
Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд

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