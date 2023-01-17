Сергеев Корней Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНе указана
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Матрёна Васильевна
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть