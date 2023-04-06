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Кувыркина Марья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

22.01.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1870

Муж: Кувыркин Петр Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Великосельской волости села Великого сын крестьянский Петр Константинов единоверческого исповедания первым браком 20 лет, невеста - того же села прихода Рождества Богородицы дочь крестьянская... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.01.1905
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от головной болезни | Смерть в возрасте 56 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.164об-165, запись 2
Похороны
24.01.1905
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 56 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.164об-165, запись 2Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Николаем Шишаковым на приходском кладбище. ... Показать все
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