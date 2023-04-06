Кувыркина Марья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти22.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1870
Жених - Великосельской волости села Великого сын крестьянский Петр Константинов единоверческого исповедания первым браком 20 лет, невеста - того же села прихода Рождества Богородицы дочь крестьянская... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1905
Причина смерти: от головной болезни | Смерть в возрасте 56 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.164об-165, запись 2
Похороны
24.01.1905
Смерть в возрасте 56 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.164об-165, запись 2Погребение совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Николаем Шишаковым на приходском кладбище. ... Показать все