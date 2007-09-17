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Мустаев Назип Залилович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.04.1951

Дата смерти

17.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1951

Отец: Мустаев Зялил Зядитович

Мать: Мустаева Гульчачак Лутфуллаевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
17.09.2007
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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