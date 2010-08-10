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Тищенко Иван Васильевич

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Место рождения

Кучерла, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1949

Дата смерти

10.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Тищенко Василий Иванович

Мать: Тищенко Лидия Лукьяновна

Кучерла, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Гвозденко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Нина Михайловна

Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.09.1976

Дочь: Черниговская Елена Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Нина Михайловна

Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Нина Михайловна

Смерть
10.08.2010
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