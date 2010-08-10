Тищенко Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти10.08.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Тищенко Василий Иванович
Мать: Тищенко Лидия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Гвозденко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Нина Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1976
Дочь: Черниговская Елена Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко Нина Михайловна
Смерть
10.08.2010