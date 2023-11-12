Куриленко (Самусенко) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Самусенко Иван
Рождение ребёнка
16.03.1926
Дочь: Сиволоб Елена Федоровна
Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куриленко Александр Федорович
Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куриленко Елена Федоровна
Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куриленко Алексей Федорович
Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куриленко Алексей Федорович
Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно