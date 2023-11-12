Куриленко (Самусенко) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко (Самусенко) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Самусенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1926

Дочь: Сиволоб Елена Федоровна

Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Александр Федорович

Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куриленко Елена Федоровна

Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Иван Федорович

Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Алексей Федорович

Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Алексей Федорович

Отец ребёнка: Куриленко Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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