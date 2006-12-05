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Галямов Роберт Марселевич
Галямов Роберт Марселевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Галямов Марсель Мансурович
1977 г.р.
Мать
Галямова (Гайнутдинова) Венера Маратовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2006
Отец:
Галямов Марсель Мансурович
Мать:
Галямова Венера Маратовна
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