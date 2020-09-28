Полещук Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук Антон Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.2020

Дочь: Булгакова Ева Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.2022

Сын: Полещук Артемий Антонович

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Бракосочетание
Неизвестно

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