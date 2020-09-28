Полещук Антон Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.2020
Дочь: Булгакова Ева Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.2022
Сын: Полещук Артемий Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности