Соломатова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатова Елена Васильевна

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Василий

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1779

Сын: Соломатов Пётр Никофорович

Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович

Белая
Рождение ребёнка
1781

Сын: Соломатов Ефрем Никофорович

Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович

Белая
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович

Белая
Рождение ребёнка
1792

Сын: Соломатов Андрей Никофорович

Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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