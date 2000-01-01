Соломатова Елена Васильевна
Место рожденияБелая
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Василий
Мать: не указана
Белая
Рождение ребёнка
1779
Сын: Соломатов Пётр Никофорович
Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович
Белая
Рождение ребёнка
1781
Сын: Соломатов Ефрем Никофорович
Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович
Белая
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович
Белая
Рождение ребёнка
1792
Сын: Соломатов Андрей Никофорович
Отец ребёнка: Соломатов Никифор Иванович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно