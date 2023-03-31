Грибков Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1918
Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна
деревня Городок Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Грибков Александр Степанович
Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Грибков Константин Степанович
Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Аграфена Степановна
Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибкова Агафья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Николай Степанович
Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна
Смерть
Около 1960