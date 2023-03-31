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Грибков Степан Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1918

Сын: Грибков Борис Степанович

Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна

деревня Городок Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Грибков Александр Степанович

Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Грибков Константин Степанович

Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Аграфена Степановна

Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Агафья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Николай Степанович

Мать ребёнка: Грибкова Агафья Осиповна

Смерть
Около 1960
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