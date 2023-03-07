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Денисова Александра Поветкина

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
18.10.1885

Муж: Денисов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1886

Дочь: Иглевская (евглевская) Вера Денисова

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.09.1888

Дочь: Подколзина Ефросинья Денисова

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Денисов Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.08.1895

Дочь: Пешкова Наталья Денисова

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.06.1904

Сын: Денисов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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