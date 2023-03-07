Денисова Александра Поветкина
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1885
Рождение ребёнка
12.09.1886
Дочь: Иглевская (евглевская) Вера Денисова
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1888
Дочь: Подколзина Ефросинья Денисова
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1893
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1895
Дочь: Пешкова Наталья Денисова
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1904
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно