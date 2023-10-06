Ярмак (Ярмак) Анна Филипповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.08.1875
Дата смерти29.05.1877
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1875
Отец: Ярмак Филипп Григорьевич
Мать: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.05.1877
Черниговская губерния, Российская империя