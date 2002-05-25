ABIYEV HASİL MUSARZA OĞLU
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти25.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1968
Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI
Рождение ребёнка
01.12.1972
Дочь: Абыева Хаят Хасил Кызы
Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI
Рождение ребёнка
01.07.1974
Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI
Рождение ребёнка
11.07.1979
Дочь: Абыева Камала Хасил Кызы
Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI
Рождение ребёнка
29.06.1984
Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2002