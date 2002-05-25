ABIYEV HASİL MUSARZA OĞLU — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ABIYEV HASİL MUSARZA OĞLU

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

25.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1968

Сын: Абыев Рафиг Хасил Оглы

Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI

Рождение ребёнка
01.12.1972

Дочь: Абыева Хаят Хасил Кызы

Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI

Рождение ребёнка
01.07.1974

Сын: Абыев Эльчин Хасил Оглы

Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI

Рождение ребёнка
11.07.1979

Дочь: Абыева Камала Хасил Кызы

Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI

Рождение ребёнка
29.06.1984

Сын: Абыев Рамил Хасил Оглы

Мать ребёнка: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: FƏRƏCOVA SARA FƏYYAZ QIZI

Смерть
25.05.2002
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