Каргаполова Ирина Пиминовна (Тихоновна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.
в 1795г вдова
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Каргаполова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Каргаполов Филипп
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Каргаполова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Каргаполова Анна
Смерть
Неизвестно