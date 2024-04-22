Каргаполова Ирина Пиминовна (Тихоновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргаполова Ирина Пиминовна (Тихоновна)

Место рождения

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область
в 1795г вдова
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Каргаполова Степанида

Отец ребёнка: не указан

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Каргаполов Филипп

Отец ребёнка: не указан

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Каргаполова Авдотья

Отец ребёнка: не указан

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Каргаполова Анна

Отец ребёнка: не указан

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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