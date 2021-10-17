Зелянина (Гузан) Степания Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелянина (Гузан) Степания Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1939

Дата смерти

17.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зелянин Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1978

Сын: Зелянин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зелянин Василий Иванович

Смерть
17.10.2021

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