Зелянина (Гузан) Степания Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1939
Дата смерти17.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зелянин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1978
Сын: Зелянин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Зелянин Василий Иванович
Смерть
17.10.2021