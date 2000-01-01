Матвеев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Матвеев Тимофей

Мать ребёнка: Матвеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Алексей

Мать ребёнка: Матвеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Ефим

Мать ребёнка: Матвеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Евдокия

Мать ребёнка: Матвеев ?

Смерть
Неизвестно
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