Тригубова Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тригубова Пелагея Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD7N?wc=Q26Y-SZM%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263855%2C1590272479&cc=2290980
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Доментий

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Трегубов Никифор Доментьевич

Отец ребёнка: Трегубов Доментий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Трегубов Иван Доментьевич

Отец ребёнка: Трегубов Доментий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD7N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62X5-416N&action=view
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Трегубов Иоанн Доментьевич

Отец ребёнка: Трегубов Доментий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-ZQVJ-1NGS?view=explore&groupId=TH-7788-121839-967-43
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Трегубов Иов Доментьевич

Отец ребёнка: Трегубов Доментий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-BQJX-K9SZ-V?view=explore&groupId=TH-7743-121992-93-31
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Трегубов Захарий Доментьевич

Отец ребёнка: Трегубов Доментий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-CHJX?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Трегубов Федор Доментьевич

Отец ребёнка: Трегубов Доментий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-WQJX-Y9X5?view=explore&groupId=TH-7743-121992-93-31
Смерть
Неизвестно

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