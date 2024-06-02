Тригубова Пелагея Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD7N?wc=Q26Y-SZM%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263855%2C1590272479&cc=2290980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трегубов Доментий
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Трегубов Никифор Доментьевич
Отец ребёнка: Трегубов Доментий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Трегубов Иван Доментьевич
Отец ребёнка: Трегубов Доментий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD7N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62X5-416N&action=view
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Трегубов Иоанн Доментьевич
Отец ребёнка: Трегубов Доментий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-ZQVJ-1NGS?view=explore&groupId=TH-7788-121839-967-43
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Трегубов Доментий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-BQJX-K9SZ-V?view=explore&groupId=TH-7743-121992-93-31
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Трегубов Захарий Доментьевич
Отец ребёнка: Трегубов Доментий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-CHJX?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Трегубов Федор Доментьевич
Отец ребёнка: Трегубов Доментий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-WQJX-Y9X5?view=explore&groupId=TH-7743-121992-93-31
Смерть
Неизвестно