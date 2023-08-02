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Ejsymont Antonij (Anton)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1818 г.р.
1827 г.р.
1829 г.р.
1846 г.р.
1851 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ejsymont Szymon

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ejsymont Feliks

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ejsmont Jan

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ejsmont Juzef

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Mankowski H.jastrzembiec Michalina

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ejsymont H.korab Jozef

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ejsymont H.korab Piotr

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tarchowa Kazimira

Мать ребёнка: Ejsymont Weronika

Смерть
Неизвестно
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