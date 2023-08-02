Ejsymont Antonij (Anton)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ejsymont Szymon
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ejsymont Feliks
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ejsmont Jan
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ejsmont Juzef
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Mankowski H.jastrzembiec Michalina
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tarchowa Kazimira
Мать ребёнка: Ejsymont Weronika
Смерть
Неизвестно