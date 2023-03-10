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Голев Матвей Ануфриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Голев Ануфрий Филимонов

Мать: Костекова Устинья Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Арина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Голев Андриян (Адриан)

Мать ребёнка: Арина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Арина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Арина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Арина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Васильева

Смерть
Неизвестно
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