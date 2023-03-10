Голев Матвей Ануфриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Арина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Арина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Арина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Арина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Арина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Васильева
Смерть
Неизвестно