Щербий Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения25.05.1936
Дата смерти01.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1960
Дочь: Цильке Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Щербий Альбина Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1964
Мать ребёнка: Щербий Альбина Николаевна
Рождение ребёнка
31.07.1972
Дочь: Глинская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Щербий Альбина Николаевна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.2004