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Щербий Михаил Александрович

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Место рождения

Суемцы, Житомирська область

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

01.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Суемцы, Житомирська область
Рождение ребёнка
30.07.1960

Дочь: Цильке Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Щербий Альбина Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.10.1964

Сын: Щербий Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Щербий Альбина Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.07.1972

Дочь: Глинская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Щербий Альбина Николаевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербий Альбина Николаевна

Смерть
01.04.2004
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