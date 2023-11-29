Новикова Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Федорович

Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Дочь: Новикова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
21.02.1909 ст.

Сын: Новиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Озёрное, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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