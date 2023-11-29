Новикова Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Новикова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
21.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Смерть
Неизвестно